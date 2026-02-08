Love Island Suomi -ohjelmassa rakkauden löytänyt pari odottaa ensimmäistä lastaan.

Rakkausreality Love Island Suomi -ohjelman voittivat vuonna 2021 Salli ja Eeli. Pariskunta on pitänyt yhtä myös ohjelman jälkeen ja heidän rakkaustarinaansa on voinut seurata sosiaalisessa mediassa.

Parin onni saa pian täydennystä, sillä he odottavat ensimmäistä yhteistä lastaan.

– Neljä vuotta sitten valittiin toisemme Love Islandilla. Emme olisi koskaan voineet kuvitella, millaiseen matkaan se meidät johdattaa. Nyt odotamme sydän täynnä rakkautta, että saadaan pieni syliimme. Pian meistä tulee vanhemmat, pari kirjoitti viime vuonna yhteisjulkaisussa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.