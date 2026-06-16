Iran ei vaikuta halukkaalta tekemään vaadittuja myönnytyksiä, kertovat tiedustelutiedot.
Yhdysvaltain tiedustelutiedot herättävät vakavia epäilyjä Iranin halukkuudesta tehdä ydinsopimuksessa vaadittuja myönnytyksiä, kertoo yhdysvaltalainen uutistoimisto Axios lähteisiinä vedoten.
Epäilyt perustuvat iranilaisviranomaisten ristiriitaisiin viesteihin sisäisissä keskusteluissa ja suhteessa Yhdysvaltoihin.
CIA:n johtaja John Ratcliffe on kertonut asiasta presidentti Donald Trumpille ja muille korkeille virkamiehille. Myös ulkoministeri Marco Rubio ja puolustusministeri Pete Hegseth ovat ilmaisseet epäilyksiä sunnuntaina julkistetusta yhteisymmärryspöytäkirjasta.
Varapresidentti J.D. Vance sekä Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner puolestaan ovat tukeneet sopimusta.
Pöytäkirjan tavoitteena on pidentää tulitaukoa ja käynnistää 60 päivän neuvottelut lopullisesta ydinsopimuksesta. Iran toistaisi sitoumuksensa olla hankkimatta ydinaseita, ja Yhdysvaltain mukaan sopimuksen tulisi estää muun muassa pitkälle rikastetun uraanin säilyttäminen.
Mahdollinen lopullinen sopimus voisi johtaa Yhdysvaltain joukkojen vetäytymiseen, pakotteiden purkuun ja taloudellisiin järjestelyihin Iranille, mutta hyödyt sidottaisiin sen konkreettisiin toimiin. Yhdysvallat arvioi Iranin vakavuutta jo 2–3 viikon kuluessa.
Kiistanalaisiin kysymyksiin kuuluvat muun muassa jäädytettyjen varojen vapauttamisen ehdot, ja pöytäkirjassa sovitaan myös Hormuzinsalmen liikennejärjestelyistä. Valkoisen talon mukaan pöytäkirja täyttää Yhdysvaltain keskeiset "punaiset linjat".