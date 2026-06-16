Yhdysvaltain ja Iranin välillä etenevä aiesopimus ei miellytä Israelia, arvioi Huomenta Suomessa vieraillut kanslianeuvos ja tietokirjailija Mikko Lohikoski.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, varapresidentti J. D. Vance ja Iranin parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf ovat allekirjoittaneet sähköisesti aiesopimuksen Lähi-idän sodan lopettamisesta. Sovusta ei kuitenkaan tiedetä vielä kaikkea.

– Olennainen kysymys on, että sopimus koskee koko Lähi-itää. Ennen kaikkea se tarkoittaa, että se koskee myöskin Israelin hyökkäyssotaa Libanonissa, sanoo kansliapäällikkö Mikko Lohikoski Huomenta Suomessa.

Tähän liittyy Lohikosken mukaan "Akilleen kantapää".

Lohikosken mukaan Yhdysvallat ja Iran näyttävät olevan halukkaita etenemään rauhansopimuksen kanssa, mutta Israelia tilanne ei miellytä. Israel käy tällä hetkellä Etelä-Libanonissa sotaa Iranin aseistamaa Hizbollahia vastaan.

Lohikosken mukaan Israelissa koetaan, että tällä sopimuksella heidän kätensä ovat sidotut, vaikka he eivät suoraan ole siinä mukana. Koetaan, että amerikkalaiset olisivat pettäneet heidät.

– Siellä kuuluu hyvin katkeria ääniä.

Iran on vaatinut Yhdysvaltojen kanssa sopimassaan alustavassa rauhansopimuksessa, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa. Pääministeri Benjamin Netanjahun mukaan Israelin joukot pysyvät Libanonissa, Syyriassa ja Gazassa niin kauan kuin siihen on tarvetta.

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