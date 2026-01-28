Poliisi kaipaa havaintoja Oulussa tapahtuneesta liikennevahingosta.
Oulun Kaarnatiellä tapahtui eilen tiistaina noin klo 16.15 kolari, jossa vaalea tai hopean värinen pienehkö henkilöauto ajautui toistaiseksi tuntemattomasta syystä vastaantulevan liikenteen kaistalle.
Autoilija törmäsi tilanteessa poliisin tiedotteen mukaan kaikkiaan kolmeen vastaantulevaan autoon.
Vastaantulevien ajoneuvojen kuljettajat olivat ehtineet väistää väärää kaistaa ajanutta henkilöautoa, minkä ansiosta tilanteessa ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Kaikki törmäyksen kohteeksi joutuneet ajoneuvot kuitenkin vahingoittuivat.
Auto jatkoi matkaa pysähtymättä
Onnettomuus tapahtui Paulaharjuntien ja Kaarnatien välissä olevan kiertoliittymän jälkeen Kaarnatiellä.
Paikalta poistunut pieni vaalea tai hopeinen henkilöauto oli ajanut kiertoliittymään Kaarnatien suunnasta, jatkanut Kaarnatietä pitkin ja törmännyt vastaantuleviin autoihin.
Törmäyksen aiheuttanut henkilöauto jatkoi poliisin mukaan matkaa Paulaharjuntien suuntaan pohjoista kohti pysähtymättä tapahtumapaikalla.
Kyseisessä henkilöautossa on vaurioita vasemmassa kyljessä.
Poliisi tutkii asiaa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.
Poliisi kaipaa havaintoja paikalta poistuneesta henkilöautosta sekä autossa olleista ihmisistä.
Poliisiin voi olla yhteydessä puhelimella numeroon 0295 416 194, Whatsapp-viesteillä numeroon 050 305 0132 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.oulu@poliisi.fi.