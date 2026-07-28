Entinen Saksan pelaajalegenda Rudi Völler paukuttaa kovaa kritiikkiä MM-hopeaan yltäneen Argentiinan suuntaan.

Völler, 66, toimii nykyään Saksan miesten maajoukkueen urheilujohtajana. Maan jalkapalloihmiset kokoontuivat hiljattain valmentajakongressiin, jossa puitiin miesten maajoukkueen sukellukseen päättynyttä MM-turnausta.

Saksa kellahti ulos jo ensimmäisellä pudotuspelikierroksella Paraguayta vastaan.

Puhetta kongressissa piti myös Völler, joka linjasi Bildin mukaan väkevästi, että Saksan on tulevaisuudessa yksinkertaisesti puolustettava paremmin.

Völleriä kuitenkin sapetti, kuinka puolustuksen esimerkkinä käytettiin Argentiinan joukkuetta. Lionel Messin tähdittämä nippu meni aina MM-finaaliin asti.

– Minusta Argentiina oli huono esimerkki. Yhtäkkiä argentiinalaiset ovat kaiken mittapuu. Keskustelu tuntui minusta hieman tekopyhältä, Völler sanoi.

– En halua joukkuetta, joka pelaa kuin Argentiina. Sillä ei ole mitään tekemistä jalkapallon kanssa, Völlerin kerrotaan pamauttaneen.

Bild kuvailee puheenvuoroa kuunnelleen yleisön revenneen tämän jälkeen aplodeihin.

Völler tunnustaa Argentiinan menestyksen, mutta kritisoi samalla joukkueen aggressiivista ja jopa epäurheilijamaista pelityyliä.

– Kyllä, he voittivat aiemmin MM-kultaa ja nyt hopeaa, mutta en todellakaan ymmärtänyt ylistystä monelta osin, Völler jatkoi.

Itsekin Saksan MM-finaaliin vuonna 2002 valmentanut Völler käänsi katseitaan ennemmin Espanjan ja Ranskan suuntaan, joilta maajoukkueen olisi syytä ottaa mallia. Myös MM-pronssia napannutta Englantia Völler kehui.

Saksan miesten maajoukkue voitti MM-kultaa 2014, mutta ei ole sen jälkeen edennyt kuin kertaalleen jatkopeleihin, 32 joukkoon juuri päättyneissä kisoissa. Joukkueen uudeksi päävalmentajaksi nimettiin viime viikolla Jürgen Klopp.