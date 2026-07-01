Tämän vuoden asuntomessujen teemana on ilmastoviisas rakentaminen. Tonttien hinnasta on saanut alennusta sitä enemmän, mitä useampia ilmastoratkaisuja on ottanut käyttöön.
Lempäälän asuntomessut alkavat reilun viikon päästä.
Yksi messujen osallistujista on Järnbergin perhe, joka rakennutti kaksikerroksisen omakotitalon Lempäälän asuntomessualueelle.
– Meillä on aika arkisia unelmia. Meillä on kasvava lapsiperhe ja sen tarpeisiin on tarvittu tilaa pihaleikeille, kulutusta kestävää lattiaa ja kuraeteistä, luettelee Iko Järnberg.
– Minun mielestäni tähän elämäntilanteeseen tämä on juuri semmoinen koti, mikä me halutaankin, täydentää Riina Järnberg.
Järnbergien omakotitalossa asuinpinta-alaa on reilut 120 neliötä.MTV
Ilmastoviisaita ratkaisuja esillä
Tämän vuoden asuntomessuilla on tavoiteltu ilmastoviisasta rakentamista. Aurinkopaneeleja on lähes kaikilla katoilla, alueelle on hyvät julkiset liikenneyhteydet ja luonnontilaista ympäristöä on säästetty.
– Äkkiä voi näyttää tottumattoman silmään, että on vähän vahingossa jäänyt tämmöinen puistoalue siistimättä, mutta se on ihan tarkoituksella tehty näin, että siellä on risut ja männynkävyt pitkin poikin. Se on materiaalia, mitä luonto tarvitsee, kun se itseään hoitaa. Kaikki pörriäiset ja eliöt tarvitsevat tällaista materiaalia itselleen, että ne pystyvät elämään ja hengittämään, selittää Lempäälän kunnan projektipäällikkö Pekka Seppänen.