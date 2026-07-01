



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Ilmastoratkaisuista tonttialennuksia Lempäälän asuntomessuilla | MTV Uutiset



Ilmastoratkaisujen suosiminen toi tonttialennuksia Lempäälän asuntomessuilla – "Sellainen koti, mikä me halutaankin" 1:46 Katso video: Näin ilmastoystävällisyys näkyy Lempäälän asuntomessuilla. Julkaistu 01.07.2026 18:51 Päivi Mäki-Petäjä Tämän vuoden asuntomessujen teemana on ilmastoviisas rakentaminen. Tonttien hinnasta on saanut alennusta sitä enemmän, mitä useampia ilmastoratkaisuja on ottanut käyttöön. Lempäälän asuntomessut alkavat reilun viikon päästä. Yksi messujen osallistujista on Järnbergin perhe, joka rakennutti kaksikerroksisen omakotitalon Lempäälän asuntomessualueelle. – Meillä on aika arkisia unelmia. Meillä on kasvava lapsiperhe ja sen tarpeisiin on tarvittu tilaa pihaleikeille, kulutusta kestävää lattiaa ja kuraeteistä, luettelee Iko Järnberg. – Minun mielestäni tähän elämäntilanteeseen tämä on juuri semmoinen koti, mikä me halutaankin, täydentää Riina Järnberg. Järnbergien omakotitalossa asuinpinta-alaa on reilut 120 neliötä.MTV Ilmastoviisaita ratkaisuja esillä Tämän vuoden asuntomessuilla on tavoiteltu ilmastoviisasta rakentamista. Aurinkopaneeleja on lähes kaikilla katoilla, alueelle on hyvät julkiset liikenneyhteydet ja luonnontilaista ympäristöä on säästetty. – Äkkiä voi näyttää tottumattoman silmään, että on vähän vahingossa jäänyt tämmöinen puistoalue siistimättä, mutta se on ihan tarkoituksella tehty näin, että siellä on risut ja männynkävyt pitkin poikin. Se on materiaalia, mitä luonto tarvitsee, kun se itseään hoitaa. Kaikki pörriäiset ja eliöt tarvitsevat tällaista materiaalia itselleen, että ne pystyvät elämään ja hengittämään, selittää Lempäälän kunnan projektipäällikkö Pekka Seppänen.

Lempäälässä ollaan kannustettu ympäristötietouteen myös rahalla. Tonteista on saanut alennusta, jos rakennuksessa on ilmastoviisaita ratkaisuja.

– Meillä on tässä talossa matala E-luku eli tämä on hyvin energiatehokas. Meillä on aurinkosähköjärjestelmä. Olemme liittyneet kaukolämpöön ja tehneet vähähiilisyysarvioinnin ja saaneet siitä 20 prosenttia alennusta tontista, kertoo Iko Järnberg.

Aurinkopaneeli on yleisin ilmastoratkaisu Lempäälän asuntomessutaloissa.MTV

Maalämpöä ja viilennystä

Lämpenevä ilmasto on otettu huomioon ja taloja voidaan myös viilentää.

– Lempäälän lämpö rakensi tänne paikallislämpöratkaisun, joka tarkoittaa keskitettyä maalämpöratkaisua, josta voidaan useammalle talolle kevyellä putkistolla toimittaa sekä maalämpöä, että maaviileää. Poikkeuksellista on se, että se on kytketty perinteiseen kaukolämpöverkkoon. Jos on vaikka kova pakkanen ja sähkön hinta on korkea, niin maalämpökoneita ei kannata käyttää. Silloin voidaan ottaa lämpö sieltä kaukolämpöverkosta, selittää Seppänen.

Lempäälän asuntomessualueella on pyritty säilyttämään alkuperäistä luontoa.MTV

Tavoitteena 100 000 kävijää

Järnbergien talossa asuinneliöitä on reilut 120. Asuntomessukodit eivät enää kilpaile koolla.

– Keskimäärin asuntomessutalojen koot on pienentyneet ihan selkeästi ja muutenkin pientalojen koot, vahvistaa Asuntomessujen toimitusjohtaja Joran Hasenson.

Asuntomessut avautuvat yleisölle ensi viikon lopulla.

– Virallinen tavoite on, että saataisiin 100 000 kävijää ja itse uskon, että se tullaan saavuttamaan, uskoo Hasenson.

Riina ja Iko Järnberg ovat tyytyväisiä uuteen kotiinsa.MTV

Lapsille suunniteltu koti

Järnbergit uskovat viihtyvänsä.

– Meille on tämä sijainti tärkeä. Olemme molemmat tällä alueella töissä ja palvelut ovat täällä äärimmäisen hyvät. Meidän lapsille on uusi hieno koulu tuossa Saikan talolla. Tämä on meille täydellinen alue, sanoo Iko Järnberg.

– Parasta on varmaan se, että tämä talo on meidän lapsille suunniteltu ja tehty. Kyllä me myös tykätään kovasti tuosta meidän ulkospasta. Odotetaan, että saadaan nauttia iltaisin ja lapset saa siellä porealtaassa sitten uida. Lapset ovat jo sitä kokeilleetkin eikä heitä meinaa saada sieltä pois ollenkaan, huomauttaa Riina Järnberg.