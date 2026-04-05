Nasan Artemis II -kuulennolla on tehty historiaa.
Lennolla olevat astronautit ovat päässeet katsomaan Orientalen allasta, joka on useammasta erillisestä renkaasta koostuva törmäysmuodostelma Kuun pinnalla.
Lue myös: Kuuta lähestyvän Artemis II -lennon astronautit törmänneet yllättävän arkisiin ongelmiin
Artemis 2 -lento ohitti puolivälin matkallaan kohti Kuuta: "Näimme uskomattomia asioita"
Nasan mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun ihminen on päässyt näkemään kyseisen allasmuodostelman kokonaisuudessaan paljain silmin.
Tietokonemallinnus Orientalen altaasta. NASA Scientific Visualization Studio.NASA Scientific Visualization Studio
Nasan mukaan Orientalen allas useine renkaineen syntyi noin 3,8 miljardia vuotta sitten suuren kappaleen törmäyksessä. Orientalen allas on Kuun törmäysaltaista nuorin. Sen ulomaisin kehä on halkaisijaltaan 950 kilometriä.
Kymmenen päivän matka
Miehistö lentää Kuun ympäri, mutta ei laskeudu sinne. Matkan on määrä kestää yhteensä noin kymmenen päivää. Artemis 2 on ensimmäinen miehitetty kuulento yli 50 vuoteen.