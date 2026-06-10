Filippiinien maanantaisen maanjäristyksen uhriluku on noussut yli 45:een.
Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia maanantaiaamuna. Järistyksen voimakkuus oli 7,8, ja se aiheutti tsunamivaroituksia lähialueilla.
Raivaustyöt käynnissä maanjäristyksen jäljiltä.AFP / Lehtikuva
Ihmisiä on kuollut muun muassa maanvyörymissä ja sortuneiden rakennusten alle. Filippiinien katastrofiviranomaisen mukaan ainakin vajaat kaksikymmentä ihmistä on yhä kateissa.