Hakijana on kauhavalainen huonekaluvalmistaja Unico Finland.
Huonekaluketjujen Askon ja Sotkan taustayhtiötä Indoor Groupia haetaan konkurssiin, ilmenee oikeusministeriön maksukyvyttömyysrekisteristä.
Hakijana on kauhavalainen huonekaluvalmistaja Unico Finland, jonka huonekaluja myydään Askossa ja Sotkassa. Konkurssihakemus on tullut vireille Helsingin käräjäoikeudessa torstaina.
Konkurssihakemuksesta uutisoi aiemmin Ilta-Sanomat.
Indoor Group sanoo tiedotteessa, että yhtiön operatiivinen toiminta jatkuu asiakkaille ja yhteistyökumppaneille normaalisti.
Yhtiö kertoo, että sillä on käynnissä neuvottelut maksutilanteesta tavarantoimittajan kanssa, ja että se pyrkii aktiivisesti sopuratkaisuun tilanteen normalisoimiseksi.
Yhtiöllä vaikeuksia
Indoor Groupilla on ollut viime vuosina muutosneuvotteluja, joissa on vähennetty työntekijöitä.
– Huonekalualan markkinatilanne on ollut viime vuosina tunnetusti erittäin haastava. Vastatakseen tähän markkinapaineeseen Indoor on tehnyt määrätietoisesti töitä kulurakenteensa keventämiseksi. Toimenpiteet ovat olleet tuloksellisia, ja vuoden 2025 aikana saavutettiin jo yli 10 miljoonan euron kiinteiden kulujen säästöt, sanoo Indoor Group torstain tiedotteessaan.
Indoor Groupin aiemmin omistanut KH Group myi enemmistön yhtiöstä viime vuoden lopulla Indoor Groupin toimitusjohtajan Kati Kivimäen määräysvallassa olevalle yhtiölle.
Asiasta kertovassa tiedotteessa kerrotaan Indoor Groupin pitkään jatkuneista haasteista.