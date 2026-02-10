Asko ja Sotka -huonekaluketjujen konkurssimenettely alkoi tiistaina, kun Helsingin käräjäoikeus asetti ketjujen taustayhtiön Indoor Groupin konkurssiin.

Indoor Group ja sen tytäryhtiö, Lahdessa toimiva Askon huonekalutehdas Insofa hakeutuivat maanantaina konkurssiin pitkään jatkuneiden talousvaikeuksien vuoksi.

Konkurssipesän pesänhoitajaksi määrättiin asianajaja Tuomas Penttilä asianajotoimisto Evershedsistä.

Indoor Groupin konkurssihakemuksesta ilmenee, että yhtiöllä oli velkaa lähes 56 miljoonaa euroa. Suurimpiin velkojiin kuuluvat muun muassa Nordea, huonekaluvalmistajat Hilding Anders Finland ja Unico Finland sekä Verohallinto ja eläkeyhtiöt Ilmarinen ja Varma.

Veloista noin 19 miljoonaa euroa oli tytäryhtiö Insofalle.

Suurimpien velkojien listassa on mainittu kymmeniä yrityksiä, joilla kaikilla oli vähintään kuusinumeroisia saatavia Indoor Groupilta.

Varaston arvo 18 miljoonaa

Indoor Groupin omaisuuden arvoksi on konkurssihakemuksessa arvioitu noin 18,5 miljoonaa euroa.