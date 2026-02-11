Asko- ja Sotka-huonekaluketjujen taustayhtiö Indoor Group ei pysty maksamaan työntekijöilleen palkkoja.
Pääluottamusmies Ritva Loikkasen mukaan Askossa ja Sotkassa työskentelee noin 500 työntekijää. Heille haetaan palkat keskitetysti palkkaturvan kautta.
Indoor Group asetettiin konkurssiin tiistaina pitkään jatkuneiden talousvaikeuksien jälkeen.
Palkkaturvan tarkoituksena on turvata työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksaminen työnantajan maksukyvyttömyyden varalta.
Päätöksen palkkaturvan maksamisesta tekee työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA).