Erittäin voimakas supertaifuuni Bavi on liikkunut jo poispäin Yhdysvalloille kuuluvilta Guamin ja Pohjois-Mariaanien saarilta Tyynellämerellä.
Myrsky iski saarille paikallista aikaa varhain maanantaina. Paikallisten viranomaisten mukaan sen jäljiltä on raportoitu mittavista vahingoista ainakin Pohjois-Mariaaneihin kuuluvalla Rotan saarella, missä tuuli on puhaltanut jopa yli 80 metriä sekunnissa.
Supertaifuuni iski voimalla Tyynellämerellä sijaitseville saarille 6. heinäkuuta.AFP / Lehtikuva
Saarilla eletään paikallista aikaa iltapäivää, ja tuulet puhaltavat edelleen paikoin myrskylukemissa. Asukkaita varoitetaan äkkitulvista.