Maalivahti Örjan Nyland oli yksi Norjan 2–1-voiton arkkitehdeista Brasiliaan vastaan.
Nyland, 35, teki ottelussa useita huippupelastuksia, joista tärkein oli venytys Bruno Guimaraesin rangaistuspotkun tielle avausjaksolla.
Ottelun viime hetkillä, Norjan johtaessa 2–0, Brasilia sai vielä rankkarin. Sitä asteli laukomaan Neymar, jonka kanssa Nylandilla näytti olevan suukopua.
– En usko, että minun kannattaa kertoa niistä televisiossa. Ne eivät olleet suoranaisesti kauniita sanoja, Nyland totesi Aftonbladetin mukaan.
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2:00Maalikooste: Brasilia–Norja – Erling Haaland johdatti Norjan jatkoon maaleillaan.