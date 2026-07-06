Suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta.
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n kyselyssä joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi.
Vastausten perusteella tuotantopanosten, kuten lannoitteiden, korkea hintataso näkyy yhä selvemmin tilojen ratkaisuissa. Lähes kolme neljästä vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai -päätöksiin.
MTK:n ja toisen tuottajajärjestön SLC:n kasvukausikyselyyn vastasi kesäkuussa reilut 1 200 viljelijää.