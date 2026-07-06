Prinssi Georgen kasvupyrähdys herätti Instagram-seuraajien huomion.

Prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen vanhin lapsi prinssi George, 12, herätti huomiota hovin Instagram-postauksessa.

Catherine ja George vierailivat taannoin yhdessä Battle of Britain Memorial Flightissa RAF Coningsbyn lentotukikohdassa. He julkaisivat kuvia ja videoita vierailusta asevoimien päivänä.

Kuvassa kaksikko poseeraa sotilaslentokoneen edessä ja George näyttää olevan lähes äitinsä pituinen.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Prinssin kasvuspurtti ei jäänyt huomaamatta Instagram-seuraajilta.

– George on kasvanut todella nopeasti, eräs kommentoi.

– En voi uskoa, että George on kasvanut noin, toinen komppaa.