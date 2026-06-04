Iskussa Kuwaitin lentokentän matkustajaterminaaliin kuoli yksi ihminen ja yli 60 haavoittui.
Uutiskanava CNN:n haastatteleman aseasiantuntijan mukaan eilen Kuwaitin kansainväliselle lentokentälle osunut isku tehtiin iranilaisella Shahed-lennokilla. Asiantuntija perustaa arvionsa Kuwaitin lentokenttäviranomaisten tänään julkaisemaan kuvamateriaaliin.
Iskussa lentokentän matkustajaterminaaliin kuoli yksi ihminen ja yli 60 haavoittui.
Iranin vallankumouskaarti kiisti tehneensä iskun ja syytti siitä harhautunutta Yhdysvaltain Patriot-ilmapuolustusjärjestelmän ohjusta. Yhdysvaltain Lähi-idän-joukkojen komentokeskus Centcom kiisti väitteen.