Ylen pitkäaikainen uutisankkuri Arvi Lind on kuollut, kertoo Yle.
Vuonna 1940 syntynyt Lind kuoli sunnuntaiaamuna. Hän oli kuollessaan 85-vuotias.
Lind toimi Ylen uutistoimittajana ja tv-uutisten tuottajana lähes 40 vuoden ajan. Lindin viimeinen lähetys uutisankkurina nähtiin lokakuussa 2003.
Lind tunnettiin myös nimellä ”Suomen luotetuin mies”.
1:14Näin Arvi Lind kertoi "ärräpäistään" Peter Nymanin keskusteluohjelmasn vieraana vuonna 2017.
Arvi Lind kuvaili vuonna 2017 Peter Nymanin ohjelmassa olleensa perusluonteeltaan "ujo ja arka, erittäin sovinnainen ja lainkuuliainen."