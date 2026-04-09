MTV Uutisten toimittaja Joonas Lepistö on kuollut 44-vuotiaana.

MTV Uutisten toimittaja Joonas Lepistö menehtyi 8. huhtikuuta 2026 nopeasti edenneeseen syöpään. Hän oli kuollessaan 44-vuotias.

Hämeenkyröstä kotoisin oleva Joonas Lepistö palkattiin MTV Uutisiin vuonna 2011. Paitsi pehmeästä hämäläisestä murteesta Joonas jäi rekrytoijiensa mieleen kovista lupauksista: hän ilmoitti, että tulee töihin oman aiheen kanssa joka päivä ja että tv-juttu syntyy päivässä.

Lupaukset pitivät käsittämättömällä tavalla. Pomojen mielestä vähän vähempikin olisi riittänyt.

Joonasta kiinnostivat ihmisten hyvinvointi ja terveys, ja hänelle oli ominaista kyky asettua heikompien asemaan. Ei siis ihme, että hänen erikoisalakseen vakiintuivat jo varhain sosiaali- ja terveysaiheet. Kollegoiden ja esihenkilöiden silmin kyse näytti olevan suorastaan kutsumuksesta.

Joonas loi poikkeuksellisen kattavat verkostot alan asiantuntijoihin. Hän ymmärsi soten himmelit, mutta hänen varsinainen erikoisosaamisensa oli inhimillisempää laatua: hän pystyi lähes poikkeuksetta löytämään juttuihinsa ihmisen, ”keissin”, niin kuin toimittajien ammattikielellä sanotaan. Keissin hankkiminen ei ole tehtävä helpoimmasta päästä, kun uutisjuttu käsittelee sairauksia ja muita elämän nurjia puolia ja kun yleisönä on puoli miljoonaa suomalaista – niin kuin MTV:n uutislähetyksillä on.

Joonas sai ihmiset kertomaan asioistaan, ja niinpä hänen jutuissaan asiat kerrottiin ihmisten kautta. Siksi ne olivat niin hyviä. Kun MTV Uutisille myönnettiin vuonna 2025 Kunnioittavasti köyhyydestä -huomionosoitus, perusteluissa mainittiin erikseen Joonaksen jutut.

Joonaksen ja hänen läheistensä elämää järkytti viime marraskuun alussa tullut syöpädiagnoosi. Järkytys ei kuitenkaan karkottanut Joonaksesta elämäniloa saati intohimoa työhön. Hän jatkoi rakasta musiikkiharrastustaan ja omasta halustaan myös työntekoa aivan elämänsä viime viikkoihin asti.