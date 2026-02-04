Jääkiekon NHL:ssä suomalaishyökkääjä Sebastian Aho oli jälleen maalinteossa, kun Carolina Hurricanes kukisti kotonaan Ottawa Senatorsin lukemin 4–3.
Aho laukoi Carolinalle maalin avauserän loppupuolella. Lisäksi hän kirjautti kaksi syöttöpistettä. Kaikkiaan Aholla on kuluvalta kaudelta kasassa 20 maalia ja 37 maalisyöttöä. Hänet valittiin ottelun kakkostähdeksi.
Suomalaistehoja nähtiin myös Pennsylvaniassa, kun Philadelphia Flyers nappasi 4–2-kotivoiton Washington Capitalsista.
Philadelphian Rasmus Ristolainen teki yhden maalin ja syötti toisen. Maali oli Ristolaiselle kauden ensimmäinen, syöttöpisteitä hänellä on tilillään viisi.