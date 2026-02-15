Toista ja kolmatta osuutta maastohiihdon olympiaviestissä vieneet Iivo Niskanen ja Arsi Ruuskanen petasivat Suomelle pronssimitalimahdollisuuden ankkuriosuudelle, mutta Niko Anttola oli lopussa turhan pehmeä Italian kokenen kiritykin Federico Pellegrinon käsittelyssä.

Suomen aloittaja Lauri Vuorinen putosi neljän joukkueen kärkiryhmän kyydistä viimeisillä kilometreillä ja lähetti Niskasen matkaan 7,2 sekunnin päässä kärjestä. Tämä pisteli osuutensa ensimmäiset pari kilometriä kovempaa kuin kukaan muu perinteisen osuuden hiihtäjä tänään ja nosti Suomen taisteluun mukaan.

– Aika paljon oli maitoa kahden kilsan kohdalla, kun sain ne kiinni. Tiesin, että loppu tulee olemaan aika tiukka, Niskanen kertasi osuutensa jälkeen.

Pari kilometriä ennen osuuden päätöstä Norjan Martin Löwström Nyenget nykäisi, eikä Niskanen pystynyt vastaamaan. Einar Hedegard pääsi kolmososuudelle 10,2 sekuntia karussa Ruuskaselta. Toisaalta Niskanen pystyi pudottamaan Italian vetämän neljän joukkueen – Italian lisäksi Ranska, Yhdysvallat ja Kanada – neljän sekunnin päähän.

– Tuntui, että saavutan vielä siihen loppunousuun vähän, että pääsisi hajulle, mutta ei jaksanut enää noihin mutkalaskuihin polkea riittävästi, että olisi pystynyt seuraamaan.

– Taakse sai tehtyä sen verran eroa, että Arsi saa ekaan nousuun ottaa helppoa. Ranskalla oli siellä tosi kova Mathis Desloges, ja toki Hedegard on kova myös, vaikka olisikin pystynyt tuomaan siinä (Norjan kannassa). Ehkä jälkikäteen olisi voinut hiihtää pikkuisen tasaisemmin sen ekan kilsan. Nyt vedin kauden parhaan sprintin siihen kohtaan, Niskanen puntaroi.

Kyseessä oli Niskasen toinen startti näissä kisoissa avausmatkana hiihdetyn yhdistelmäkisan jälkeen.

– Ei kropassa (tuntunut erilaiselta) sen kummemmin, mutta nyt oli kiva, että oltiin välineiden kanssa kartalla. Ihan eri fiilis oli hiihtää.

Ruuskanen piti omaa lähtöasemaansa erinomaisena.

– Ajattelin, että lähden tosi rauhassa. Se kyllä yllätti, että miten ahnaasti Desloges lähti hakemaan Hedegardia. Luotin siihen, että otan ekan nousun hyvin ja yritin ottaa kummuissa kiinni.

– Yksi lasku varsinkin meni ekalla kiekalla niin perseelleen, että siinä meni kyllä sekunteja. Ajolinja meni ihan pieleen. Se kyllä jäi harmittamaan. Siinä olisi pystynyt hyvällä linjalla ottamaan italialaisen ja ranskalaisen kiinni. Ajauduin ulos, ja hyvä että pysyin radalla. Se jäi vähän kaivelemaan. Se oli taktisesti aika huono veto. Muuten meni hyvin.

Vaikka Desloges meni menojaan, Ruuskanen onnistui osuuden jälkimmäisellä puoliskolla pudottamaan Italian Martino Carollon 21,3 sekunnin päähän.

Pellegrino otti kuitenkin Anttolan jo ensimmäisellä lenkillä kiinni ja pudotti tämän kyydistään viestin viimeisissä nousuissa.

Ruuskanen vahvisti kysyttäessä, että Suomen miehet lähtivät tavoittelemaan viestistä mitalia.