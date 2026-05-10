Daniel Dubois voitti WBO-liiton raskaansarjan MM-titteliottelussa Fabio Wardleyn 11. erässä.
Ottelu alkoi Duboisin kannalta karmivalla tavalla, kun Wardley pudotti maanmiehensä lattiaan vain kymmenen sekunnin jälkeen.
Dubois tutustui toisen kerran lähemmin Manchesterin kehän alustaan kolmannessa erässä.
28-vuotias britti-iskijä ei kuitenkaan luovuttanut. Dubois tyrmäsi vastustajansa lopulta huiman ottelun 11. erässä.
Voittonsa myötä Dubois voitti WBO-liiton mestaruuden. Hänen vastustajansa Wardley oli WBO-liiton tilapäinen mestari Oleksandr Usykin luovuttua mestaruusvyöstään.