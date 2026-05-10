Rosanna Kulju kertoo onnellisia perheuutisia Instagramissa.
Somevaikuttaja ja juontaja Rosanna Kulju on saanut vauvan. Kulju kertoo Instagramissa hellyttävän uutisen parhaasta äitienpäivälahjasta.
– Maailman arvokkain äitienpäivälahja saapui. Meidän sydämet pakahtuu onnesta, Kulju kirjoittaa postauksensa yhteyteen.
Söpössä kuvakimarassa onnellinen äiti poseeraa vastasyntyneen kanssa.
Lukuisat Kuljun seuraajat riensivät onnittelemaan perheenlisäyksestä.
– Onnea koko perheelle ja ihanaa äitienpäivää, Miss Suomi -kilpailun toimitusjohtaja Sunneva Sjögren kirjoittaa.
– Niin paljon onnea, ex-missi Noora Hautakangas toivottaa.
– Onnea ja ihanaa äitienpäivää, juontaja Niko Saarinen kirjoittaa.