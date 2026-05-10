Ilveksen luottohyökkääjä Matias Mäntykivi jatkaa uraansa SHL-seura Växjö Lakersissa.
Mäntykivi solmi ruotsalaisseuran kanssa kaksivuotisen sopimuksen.
– Matias on klassinen kahden suunnan keskushyökkääjä, joka hänen nuoresta iästään huolimatta on johtanut Ilveksen pitkälle pudotuspeleissä useina kausina. Uskomme, että hän on valmis ottamaan seuraavan askeleen, Växjön urheilujohtaja Henrik Evertsson sanoo tiedotteessa.
24-vuotias Mäntykivi on ollut jo vuosia Ilveksen tärkeimpiä pelaajia, vaikkakin tämä kausi oli Mäntykiven osalta tuloksellisesti viime vuosia vaisumpi. Hän teki 52 ottelussa 35 tehopistettä ja jäi viime kauden pistesaldostaan peräti 19 pistettä.
Växjö eteni päättyneellä kaudella SHL:n välieriin, mutta taipui kuitenkin Röglelle voitoin 4–1.
Växjössä Mäntykivi saa rinnalleen tutun joukkuetoverin, sillä entinen llves-kapteeni Eemeli Suomi kiekkoilee ruotsalaisseurassa.