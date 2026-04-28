Nyt tehdään perunasalaattia uudessa muodossa!
Ruokaa ja ruoanlaittoa rakastava juontaja Mikko Suursalmi kokkaa MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa Suomen kokkimaajoukkueen kokki Tiina Norkion opastuksella.
Ruokasarjan viidennessä jaksossa jaettiin vinkkejä vappupiknikille. Helpot suolaiset ja makeat sormisyötävät voi pakata helposti mukaan tai nautiskella kotona juhlavassa vappupöydässä.
Sormisyötävä perunasalaatti
Perunasalaatin voi nautiskella sormisyötävänä!MTV
Perunasalaatti on yksi vapun suosituimmista ruoista, mutta oletko tullut ajatelleeksi, että sen voi valmistaa myös sormisyötävässä muodossa?
Kokki Tiina Norkio suosittelee kokeilemaan perunasalaattia, jossa kuorimaton ja hyvin pesty peruna toimii pienenä kulhona.
– Valmiiksi keitetyt perunat on koverrettu palloraudan avulla. Lusikkakin käy.
Ulos koverrettua perunaa hyödynnetään täytteeseen, johon tulee perunan lisäksi muun muassa majoneesia.
– Täytteen valmistus onnistuu ihan hyvin haarukalla murskaten.