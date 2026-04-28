Konkurssi pysäytti epäilyttävän Sun Ray -yhdistyksen toiminnan.
Venäjän nationalistiselle leirille Krimin niemimaalle lapsia Suomesta etsinyt Sun Ray -yhdistys on asetettu konkurssiin.
Asiasta kertoo Helsingin Sanomat, jonka mukaan Helsingin käräjäoikeus päätti konkurssimenettelyn aloittamisesta maanantaina.
Helsingin Sanomat kertoi aiemmin tässä kuussa, että Helsingin kaupungilta kymmeniätuhansia euroja tukea saanut Sun Ray toimii propagandistisista kesäleireistä vastaavan venäläisen Artek-keskuksen yhteistyökumppanina.