Herrasmiehet lavalla -kiertue alkaa 9. lokakuuta Lahden Sibeliustalosta ja päättyy 29. marraskuuta Tampere-taloon. Muut kiertuepaikat ovat Turun Logomo, Oulun Madetojan sali, Porin Promenadisali, Jyväskylän Paviljonki, Helsingin Kulttuuritalo ja Kuopion Musiikkikeskus.

Herrasmiehet lavalla -nimisellä kiertueella nähdään Danny, Eino Grön, Pasi Kaunisto ja Erkki Liikanen sekä Kai Hyttinen, Sakari Kuosmanen ja Kari Vepsä.

Orkesterin kapellimestarina toimii Jari Puhakka , ja konsertit juontaa Markku Veijalainen . Herrajoukkoa täydentää Eikka Eronen , joka on nähty musiikkinäytelmien lavalla muun muassa nuorena Kari Tapiona ja Reijo Taipaleena .

Herrasmiehet lavalla -nimisellä kiertueella nähdään Danny , Eino Grön , Pasi Kaunisto ja Erkki Liikanen sekä Kai Hyttinen , Sakari Kuosmanen ja Kari Vepsä omilla vuoroillaan eri kaupungeissa.

Viisi suomalaisen iskelmämusiikin legendaa yhdistävät voimansa ja nousevat yhdessä samalle lavalle loka-marraskuussa.

Danny, Eino Grön, Pasi Kaunisto, Erkki Liikanen ja Kari Vepsä lähtevät yhteiskiertueelle syksyllä.

Viisi iskelmälegendaa yhdistää voimansa ja lähtee yhteiskiertueelle – "Harvinaista!"

Viisi iskelmälegendaa yhdistää voimansa ja lähtee yhteiskiertueelle – "Harvinaista!"

Viisi iskelmälegendaa yhdistää voimansa ja lähtee yhteiskiertueelle – "Harvinaista!"

– Luvassa on hienojen taiteilijoiden kiertue komean musiikin parissa. Haluamme lähestyä yleisöä suurella rakkaudella ja ilahduttaa heitä musiikin kautta, toteaa Danny.

– Kiertueesta tulee musiikillisesti hieno. Menemme vähän ajassakin taaksepäin hittejä unohtamatta. On lisäksi kiva tavata kollegoita pitkästä aikaa ja tunnelmasta tulee todella hyvä, kertoo puolestaan Eino Grön.

– Hauskaa ja hyvä ohjelmaa on tiedossa. Itse esitän ainakin Evakkoreen, mutta toki paljon muutakin. Tunnelma on mukava, kun on kisa sakki ympärillä, hehkuttaa Erkki Liikanen.

– On harvinaista, että meidän ikäiset kaverit vielä pyydetään tällaiselle kiertueelle. Ei sellaista ennen nähty. Tämä on Suomen kansalle hieno palvelus, toteaa Pasi Kaunisto.