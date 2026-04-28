Danny, Eino Grön, Pasi Kaunisto, Erkki Liikanen ja Kari Vepsä lähtevät yhteiskiertueelle syksyllä.
Viisi suomalaisen iskelmämusiikin legendaa yhdistävät voimansa ja nousevat yhdessä samalle lavalle loka-marraskuussa.
Herrasmiehet lavalla -nimisellä kiertueella nähdään Danny, Eino Grön, Pasi Kaunisto ja Erkki Liikanen sekä Kai Hyttinen, Sakari Kuosmanen ja Kari Vepsä omilla vuoroillaan eri kaupungeissa.
Orkesterin kapellimestarina toimii Jari Puhakka, ja konsertit juontaa Markku Veijalainen. Herrajoukkoa täydentää Eikka Eronen, joka on nähty musiikkinäytelmien lavalla muun muassa nuorena Kari Tapiona ja Reijo Taipaleena.
Herrasmiehet lavalla -kiertue alkaa 9. lokakuuta Lahden Sibeliustalosta ja päättyy 29. marraskuuta Tampere-taloon. Muut kiertuepaikat ovat Turun Logomo, Oulun Madetojan sali, Porin Promenadisali, Jyväskylän Paviljonki, Helsingin Kulttuuritalo ja Kuopion Musiikkikeskus.