Suomen mäkihyppymaajoukkueen konkari on yltänyt tällä kaudella viidesti kymmenen parhaan joukkoon maailmancupin henkilökohtaisissa kilpailuissa.

Suomen Antti Aalto jatkoi huippusijoituksien sarjaansa mäkihypyn miesten maailmancupin kilpailussa Norjan Vikersundin lentomäessä ja liiteli lauantaina kuudenneksi. Aalto venytti ensimmäisellä kierroksella 229 metriä ja oli jo tuossa vaiheessa kuudentena. Toisella kierroksella hän loihti karmean huonoissa tuuliolosuhteissa 221 metrin hypyn ja piti asemansa.

– Tänään oli hyvää hyppäämistä. Pystyin korjaamaan asiat, jotka eivät onnistuneet eilen (perjantaina). Toisen kierroksen olosuhde ei ollut helpoimmasta päästä. Pystyin hallitsemaan ne. Hyvä paketti, Aalto kiteytti Hiihtoliiton äänitteellä.

Niko Kytösaho oli 214:n ja 223,5 metrin hypyillä 19:s.

– Ihan ok kisa. Eilinen ja koekierros olivat ihan karmeaa tekemistä. En päässyt sisään mäkeen. Ensimmäinen kisahyppy oli ensimmäinen hyppy, jossa pystyi aistimaan lentohommaa. Sain parannuksen treeneihin verrattuna, nousujohteista kehitystä kohti sunnuntain kilpailua toivonut Kytösaho tuumi.

Molemmat suomalaiset ovat olleet loppukaudesta mainiossa vireessä. He sijoittuivat pari viikkoa sitten Lahdessa kolmanneksi superjoukkuekilpailussa, ja Aalto oli viime viikonloppuna kolmas Norjan Holmenkollenilla. Hän on yltänyt tällä kaudella viidesti kymmenen parhaan joukkoon maailmancupin henkilökohtaisissa kilpailuissa.

Itävallan Stephan Embacher voitti Vikersundissa, Japanin Tomofumi Naito oli toinen ja Norjan Johann Andre Forfang kolmas. Embacherille voitto oli ensimmäinen henkilökohtainen maailmancupissa.

Rautionaho ensimmäisenä suomalaisnaisena yli 200 metrin

Jenny Rautionaho ylsi naisten kilpailussa yhdeksänneksi ja paransi kolmesti ennätyslukemiaan, jotka olivat ennen Vikersundin kisaviikonloppua 199 metriä.

Rautionahosta tuli lauantaina ensimmäinen 200 metrin rajan ylittänyt suomalaisnainen, kun hän venytti koekierroksella 203,5, ensimmäisellä kierroksella 208 ja toisella kierroksella 218,5 metriä.

– Hyppäämiseni oli heti koekierroksesta lähtien hyvää. Kolme hyppyä ja kolme kertaa tuli pituusennätys. Tämä oli varmasti kauden parasta kisahyppäämistäni, Rautionaho iloitsi.

Norjan Eirin Maria Kvandal liiteli kilpailun voittoon. Ruotsalaisyllättäjä Frida Westman oli toinen ja Slovenian Nika Prevc kolmas.