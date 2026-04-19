Ilona Mononen vei Suomen ennätyksen Annemari Sandellilta.

Ilona Mononen avasi kevätkautensa hienosti. Hän ylsi Hollannin Nijmegenissä viiden kilometrin tiejuoksussa toiseksi uudella Suomen ennätyksellä 15.10.

– Kisan alkuvauhti oli yllättävän hidas, vaikka rosteri oli nimekäs. Odotin alkuvauhdiksi alle kolmen minuutin kilometrivauhtia, mutta ensimmäinen kilometri oli 3.04 ja kahdessa kilometrissä oma kelloni näytti 6.10. Sen jälkeen aloin pitää itse vauhtia, ja olin kärjessä aina viimeiselle 200 metrille saakka, Mononen kertoi Urheiluliiton tiedotteessa.

– Tuntui, että minulla jäi paljon pankkiin. Mutta tämä oli hyvä signaali seuraavaa kilpailua varten ja kohti ratakisoja.

Hän paransi 30 vuoden takaista viiden kilometrin tiejuoksun SE:tä kolmella sekunnilla. Annemari Sandell oli painellut vuonna 1996 Englannin Portsmouthissa 15.13.

Nijmegenin kisan voitti Ruandan Emeline Imanizaba ajalla 15.07, ja kolmanneksi juoksi Kenian Maurine Jepkoech Chebor, 15.15.

Edistystä

Radalla Mononen on juossut 5 000 metrillä parhaimmillaan viime syksynä Ruotsi-ottelussa ajan 15.25,37. Tuore tiejuoksun noteeraus kielii hyvästä kehityksestä.

Kevään harjoittelua 22-vuotias suomalainen oli tehnyt kolmen viikon vuoristoleirillä Espanjan Sierra Nevadassa ja sen jälkeen parin viikon leirillä Portugalin Algarvessa meren rannalla.

– Näihin maantiekisoihin olen hakenut vauhtia tekemällä joitakin pitkiä maksimikestävyysvetoja.

Mononen aikoo seuraavaksi kilpailla viikon päästä 10 kilometrille Turussa Aurajoen yöjuoksussa. Ratakauden avaus odottaa toukokuun lopulla Belgiassa.