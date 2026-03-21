Jenny Rautionaho hyppäsi Norjan Vikersundissa ensimmäisenä suomalaisnaisena mäkeä yli 200 metriä.
Rautionaho ylitti haamurajan ensimmäistä kertaa tämän aamun koekierroksella, jossa hänen hyppynsä kantoi 203,5 metriin.
Ensimmäisellä kisakierroksella Rautiainen hyppäsi jo 208 ja toisella peräti 218,5 metriä. Lopputuloksissa Rautiainen oli yhdeksäs.
Kisan voittoon nousi toisella kierroksella Norjan Eirin Maria Kvandal.
Naiset kilpailevat lentomäessä nyt neljättä kertaa. Kisa on käyty vuodesta 2023 lähtien joka vuosi Vikersundissa.
Vikersundissa on tarkoitus hypätä myös huomenna, ja maailmancup päättyy ensi viikonloppuna Planican lentomäessä. Slovenian Nika Prevc on jo varmistanut kokonaiscupin voiton.
Naisten maailmanennätys 236 metriä on Prevcin nimissä viime keväältä.