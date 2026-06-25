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Rydman ei peräänny | MTV Uutiset



Rydman pitää yhä kiinni avustuskriteereistään MTV:n haastattelussa – "korruptatiivisia piirteitä" 5:06 Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman kommentoi STEA-kohua. Julkaistu 25.06.2026 11:25 Video Ossi Rajala Antti Mälkönen Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) ei ollut toistaiseksi valmis peruuttamaan STEA-avustusten kriteereistä MTV:n haastattelussa torstaina. Hän pitää kuitenkin kompromissia mahdollisena. Kesän aikana tuskin syntyy ratkaisua hallitusta riivaavaan kiistaan sosiaali- ja terveysalan järjestöjen STEA-avustuksista. Näin ajattelee sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.), joka kommentoi kriisiherkkää tilannetta MTV Uutisille Porin SuomiAreenassa torstaina. – Saa nähdä, mitä kesä tuo tullessaan. Sinänsä en prosessilta ihan ihmeellisiä odota. Kun asiasta näkyy olevan hallituspuolueiden välillä hyvin suuria erimielisyyksiä oman tulkintani mukaan, niin pidän epätodennäköisenä, että kesän aikana muodostuisi yhtäkkiä jokin yhteinen näkemys, Rydman totesi. Rydmanin päättämät avustuskriteerit veisivät rahoja erityisesti edunvalvontaan keskittyviltä järjestöiltä. Kohtaavaa työtä eli käytännön auttamista pyrittäisiin suojelemaan, mutta monen järjestön mielestä leikkaukset ovat niin suuria, että myös kohtaava työ kärsii. Säästösummaa ei joka tapauksessa muuteta, eli järjestöjen avustukset laskevat yli 80 miljoonalla eurolla. – Kriteerit on määritelty ja ne ovat voimassa. Ne ohjaavat järjestöavustusten hakua. Ne eivät ole poliittisesti tai oikeudellisesti sitovia kriteereitä vaan virkamiesvalmistelua ohjaavia kriteereitä. Poliittisella prosessilla on mahdollista päättää myös kriteereistä poikkeavasti, Rydman sanoo. Ministeri ei siis sulje pois mahdollisuutta, että jossain vaiheessa syntyisi kompromissi. – Jos löydetään jokin yhteinen, hyvä näkemys, niin aina politiikassa kompromissien mahdollisuudet on. Eri asia on, saadaanko kesän aikana varsinaista läpimurtoa aikaiseksi, hän sanailee. – Jollakin kansliapäällikkökokoonpanolla keskusteluja nyt käydään. Sillä kokoonpanolla ei voida tehdä poliittisia päätöksiä aiheesta, Rydman jatkaa.

Onko järjestelmä epäterve?

Rydman sanoo, että keskustelut pääministeri Petteri Orpon (kok.) kanssa ovat olleet asiallisia.

– Orpon kanssa on aina hyvät ja asialliset keskustelut. Emme nyt ole tiistain jälkeen keskustelleet. Linjat on aina auki, Rydman kuvailee.

Rydman kummeksuu saamaansa kritiikkiä siitä, että hän on päättänyt kovista leikkauksista myös sosiaalialan tutkimukseen.

MTV:n puheenjohtajatentissä Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vertasi Rydmania jopa Unkarin entiseen pääministeriin Viktor Orbaniin.

– Se kertoo enemmän Minja Koskelasta kuin mistään muusta, Rydman kuittaa.

– On kummallinen ajatus, että tieteen vapaus tarkoittaisi sitä, että olisi vapaa vekseli veronmaksajien rahoihin ja mikä tahansa tutkimus olisi hyväksyttävä tai poliittisella päättäjällä ei olisi mahdollista arvioida rahoituksen tasoa, hän jatkaa.

Rydmanin mukaan nyt on hyvä käydä läpi järjestöjen rahoitusta, sillä järjestelmä ei ole hänen mielestään terve.

– On ihan hyvä, että tätä käydään huolella läpi. Meillä on ollut maan tapa, jossa poliitikot ja järjestökenttä, joka saa suuria tukia veronmaksajilta, ovat voimakkaasti linkittyneitä toisiinsa. Siinä on jopa korruptatiivisia piirteitä, Rydman väittää.

Rydman vertaa tilannetta jopa takavuosien vaalirahoituskohuun.

– Toivon, että järjestöjen ja niihin kytkeytyvien poliitikkojen kytkös tulisi nyt läpivalaistua ja kenttää siistityksi, jotta resurssit saadaan ohjattua aitoon, hyvään, kohtaavaan työhön. On paljon järjestötyötä, joka toimii kohtaavan työn viikunalehden varjossa, Rydman sanoo.

Rydman jätti haastattelussa mainitsematta, että STEA-avustusten käyttöä valvotaan tarkasti. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus edellyttää järjestöiltä vuosittain tarkkoja kuluraportteja, jotta varmistetaan, että avustukset käytetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Ossi Rajala MTV Uutiset