Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) ei ollut toistaiseksi valmis peruuttamaan STEA-avustusten kriteereistä MTV:n haastattelussa torstaina. Hän pitää kuitenkin kompromissia mahdollisena.
Kesän aikana tuskin syntyy ratkaisua hallitusta riivaavaan kiistaan sosiaali- ja terveysalan järjestöjen STEA-avustuksista. Näin ajattelee sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.), joka kommentoi kriisiherkkää tilannetta MTV Uutisille Porin SuomiAreenassa torstaina.
– Saa nähdä, mitä kesä tuo tullessaan. Sinänsä en prosessilta ihan ihmeellisiä odota. Kun asiasta näkyy olevan hallituspuolueiden välillä hyvin suuria erimielisyyksiä oman tulkintani mukaan, niin pidän epätodennäköisenä, että kesän aikana muodostuisi yhtäkkiä jokin yhteinen näkemys, Rydman totesi.
Rydmanin päättämät avustuskriteerit veisivät rahoja erityisesti edunvalvontaan keskittyviltä järjestöiltä. Kohtaavaa työtä eli käytännön auttamista pyrittäisiin suojelemaan, mutta monen järjestön mielestä leikkaukset ovat niin suuria, että myös kohtaava työ kärsii.
Säästösummaa ei joka tapauksessa muuteta, eli järjestöjen avustukset laskevat yli 80 miljoonalla eurolla.
– Kriteerit on määritelty ja ne ovat voimassa. Ne ohjaavat järjestöavustusten hakua. Ne eivät ole poliittisesti tai oikeudellisesti sitovia kriteereitä vaan virkamiesvalmistelua ohjaavia kriteereitä. Poliittisella prosessilla on mahdollista päättää myös kriteereistä poikkeavasti, Rydman sanoo.
Ministeri ei siis sulje pois mahdollisuutta, että jossain vaiheessa syntyisi kompromissi.
– Jos löydetään jokin yhteinen, hyvä näkemys, niin aina politiikassa kompromissien mahdollisuudet on. Eri asia on, saadaanko kesän aikana varsinaista läpimurtoa aikaiseksi, hän sanailee.
– Jollakin kansliapäällikkökokoonpanolla keskusteluja nyt käydään. Sillä kokoonpanolla ei voida tehdä poliittisia päätöksiä aiheesta, Rydman jatkaa.