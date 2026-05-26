Pitkäaikainen urheiluvaikuttaja Esa Klinga on kuollut.
Asiasta uutisoi ensimmäisenä Seiska-lehti. Tiedon vahvisti lehdelle Digi- ja väestötietovirasto.
Klinga oli kuollessaan 86-vuotias. Hän toimi pitkään Suomen Hiihtoliiton valmennus- ja johtotehtävissä.
Hiihtoliitossa Klinga toimi muun muassa yhdistetyn lajipäällikkönä vuosina 1972–76, valmennuksen ja koulutuksen johtajana 1980-luvulla sekä toimitusjohtajana vuodesta 1988 aina Lahden dopingskandaaliin 2001 asti.
Klinga edusti yhdistetyn urheilijana Suomea kaksissa olympialaisissa Innsbruckissa vuonna 1964 ja Grenoblessa vuonna 1968.