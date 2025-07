Saako hääpuheessa kertoa kiusallisia asioita? Kouluttaja kertoo, mikä toimii melkein aina

Puhe on lahja kuulijoille, mutta mistä tietää, että puhe on onnistunut? Puhetaidon ja retoriikan kouluttaja kertoo, millainen puhe on hyvä – ja millainen ei.

Pyyntö puhua ystävän viisikymppisillä tai eläkejuhlissa on suuri kunnia – ja monille kauhun paikka. Toiveena on pitää hyvä puhe, joka ei jäisi kuulijoiden mieliin ainakaan vääristä syistä. Millaisista osasista hyvä puhe koostuu?

– Hyvä puhe on sellainen, joka toteuttaa tarkoituksensa, kertoo Huomenta Suomessa vieraillut puhetaidon ja retoriikan kouluttaja Antti Mustakallio.

– Voi olla poliittinen puhe. Se onnistuu silloin, jos ihmiset menevät äänestämään ja toivon mukaan äänestävät oikeaa henkilöä. Voi olla puhe, jonka tavoitteena on saada ihmiset osallistumaan keräykseen. Jos he osallistuvat, se onnistuu.

Mistä sitten tietää, että kesäjuhlien puhe on onnistunut?

– Jos se onnistuu nostamaan tilanteen arjen yläpuolelle, tekemään ihmisille juhlavan ja kohottuneen, ehkä iloisenkin olon, ja vielä tuomaan esille päivän sankaria, silloin se on onnistunut, Mustakallio sanoo.

Ensimmäisenä Mustakallio miettisikin, mitä puheella on tarkoitus saada aikaan. Millaisia ajatuksia sen tulisi herättää, entä mitä ihmisten pitäisi ajatella ja tuntea puheen kuultuaan?

Älä mieti, mitä sanoisit

Moni suuntaa puhepyynnön saatuaan suoraan tietokoneelle miettimään, mitä aikoo sanoa.

– Paljon parempi kysymys on "mitä haluan saada tällä puheella aikaan". Ja samaan syssyyn toinen kysymys: kenelle puhun? Keitä on kuuntelemassa, millaisia toiveita ja odotuksia heillä on? Mitä voin ikään kuin antaa lahjaksi tällä puheella?

Esimerkiksi häihin pyydetään puhumaan yleensä henkilöä, jolla on läheinen ja jollain tavalla erityinen suhde hääparin toiseen tai molempiin osapuoliin. Mustakallio miettisi puhetta luonnostellessaan tätä suhdetta.

– Mikä teitä yhdistää, missä olette tavanneet? Millaisia kokemuksia teillä on yhdessä? Millaisia tarinoita sieltä nousee, ja mitä ne kertovat tästä juhlittavasta henkilöstä, Mustakallio neuvoo.

Puolen tunnin puhe on epäreilu

Puhe voi tietenkin myös epäonnistua – Mustakallion mukaan hyvin monillakin tavoilla.

– Puhe voi esimerkiksi olla tavattoman pitkä. Silloin se ei kunnioita tilannetta. Erityisesti häissä on useita eri puhujia. Ei ole reilua, jos pidät puolen tunnin puheen. On aika rankkaa ja raskasta kuunnella pitkiä puheita, Mustakallio sanoo.

Sopivan mittainen puhe on kenties yllättäväkin lyhyt.

– Jos on häät ja siellä on vaikkapa viisi puhujaa, niin 3–5 minuuttia. Siinä tulevat ne olennaiset asiat. Riippuen tietenkin: jos olet vaikkapa morsiamen isä tai äiti, on ihan kohtuullista, että puhut vähän pidempään.

Saako puheessa kertoa huvittavia tai kiusallisia asioita? Millainen "puheresepti" toimii melkein aina? Katso koko keskustelu videolta jutun alussa.

