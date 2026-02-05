MTV Uutiset lähettää suoran lähetyksen eduskunnan vuoden ensimmäisestä kyselytunnista kello 16 alkaen tässä artikkelissa.
Eduskunnan kevätkausi avattiin eilen juhlallisesti. Valtiopäivät avasi eilen tasavallan presidentti Alexander Stubb, joka vetosi eduskunnassa maltin ja rakentavan keskustelun puolesta.
– Politiikassa sanat muuttuvat teoiksi. Merkitystä on sillä, millaista kieltä käytämme, Stubb sanoi puheessaan.
Presidentti varoitti kuulijoita loukkaavasta kielestä. Hänen mukaansa maailmassa on valitettavasti monta esikuvaa niille, jotka haluavat puhua vähättelevästi ja loukkaavasti toisista ihmisistä ja kokonaisista ihmisryhmistä.
– Tänä päivänä usein se, joka sanoo räväkimmin, saa eniten näkyvyyttä. Provokaatiot palkitaan huomiolla. Ylilyöntejä luullaan rohkeudeksi. Liioittelua totuudenpuhumiseksi.
MTV:n politiikan toimittaja Alec Neihum arveli eilen, että presidentin ohjeet saattavat unohtua hyvinkin nopeasti, ja politiikan mutapainit käynnistyvät.
Kansanedustajat joutuvatkin heti testiin tänään kello 16, kun räväkästä keskustelusta tunnettu viikottainen kyselytunti alkaa. Voit seurata keskustelua tämän artikkelin ylälaidan videoikkunasta.
– Kehään riittää tulijoita ja nämä sinänsä kauniit sanat rakentavasta puhekulttuurista helposti unohtuvat, Neihum sanoi.