Katso itähelsinkiläisen rehtorin poikkeuksellinen päättäjäistempaus, jota oppilaat ylistävät

Helsingin Itäkeskuksen peruskoulussa rehtori löysi tavan saada koululaisten huomio päättäjäispäivänä. Rap-muotoon puetut puheet ovat koulussa nyt perinne, ja tämän vuoden kappaleessa nostettiin valmistuvia, joiden koulupolku on ollut useita muita kivisempi.

Itäkeskuksen peruskoulussa rehtorin läksiäispuhe esitetään nyt kahdeksatta peräkkäistä kertaa räppäämällä.

Rehtori Jutta-Riina Karhunen kertoo, että idea syntyi hänen aloittaessaan työt koulussa vuonna 2018.

– Oppilaita ei kiinnostanut juuri kuunnella koulutusjargonia. Mietin, mikä voisi olla se tapa, jolla saisi huomion ja heidät kuuntelemaan puheen sanomaa.

Ratkaisuksi muotoutuivat rap-lyriikat.

Haasteellisesta koulutiestä huolimatta Enes, Semyan, Ibu, Muhis, Dan ja Mahamed saivat päättötodistuksen ja onnistuvat myös petraamaan peruskoulun lopussa. Kuvasta puuttuu Mahamed.

Tempauksen oli tarkoitus olla ainutkertainen, mutta seuraavana vuonna valmistumassa olevat yhdeksäsluokkalaiset olivat alkaneet kysellä ”mikä on heidän biisinsä”.

Karhusen idea on, että hän pyytää tunnetulta muusikolta luvan muuttaa räp-kappaleen sanat päättäjäispuheeksi. Tänä vuonna hän pyysi luvan Ege Zulun Nostetaan malja -kappaleen versioimiseksi.

Hän kertoo, että luvat ovat hellinneet artisteilta helposti, positiivisen palautteen kera.

"Eiks oo normaalii et sählätään

Reksi sanoo kyllä me täst selvitään

Se uskoo että me elämäs pärjätään

Tää on kaikille meille, koulun päättäville



Me nostetaan malja

Peruskoulun päättäville

Me nostetaan malja

Meidän supertaitaville

Me nostetaan malja

Myös teidän opettajille

Me nostetaan malja

Vaikkei reksikään jaksanut aina

Me nostetaan malja"

Kuuntele koko kappale videolta.