Tasavallan presidentti esitti surunvalittelut yhdysvaltalaissenaattorin kuolemasta.
Presidentti Alexander Stubb on esittänyt surunvalittelunsa senaattori Lindsey Grahamin kuolemasta.
Republikaanisenaattori Graham, 71, kuoli eilen lauantaina äkillisen sairastumisen seurauksena.
Stubb kirjoittaa Grahamin olleen paitsi Suomen ystävä myös hänen henkilökohtainen ystävänsä.
– Henkilökohtainen ystävä. Naton ja Ukrainan tukija. Transatlantikko. Suomen ystävä, Stubb luettelee X-tilin julkaisussaan.
Stubb liitti julkaisuunsa kuvan kaksikon yhteiseltä golf-kierrokselta Etelä-Carolinassa viime lokakuussa.
Osavaltiolla oli suuri merkitys kaksikon suhteelle. Graham valittiin Yhdysvaltain senaattiin Etelä-Carolinasta, ja Stubb opiskeli nuorena Etelä-Carolinassa sijaitsevassa Furmanin yliopistossa.
Stubb nosti yhteyden esiin julkaisussaan.
– Linkkimme Etelä-Carolinaan oli ponnahduslauta mahtavalle kumppanuudelle. Viikkoakaan ei kulunut ilman ajatustenvaihtoa.
– Kiitos kaikesta, mitä teit pitääksesi Yhdysvallat ja Euroopan eheänä. Moni meistä jää kaipaamaan sinua, Stubb kirjoittaa.
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