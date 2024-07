Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Miten saan autoni museorekisteriin ja mitä se käytännössä tarkoittaa?

Vastaus: Museotarkastuksessa valtakunnallinen, rekisteröity museoajoneuvojärjestö antaa lausunnon kyseisen auton museokelpoisuudesta. Tietoja näistä museotarkastuksia tekevistä ajoneuvojärjestöistä sekä heidän tarkastajistaan löytyy netistä. Tarkastusaika sovitaan ottamalla yhteyttä oman alueen tarkastajaan. Samalla kannattaa tiedustella, mitä tarkastustilaisuuteen on syytä varata mukaan. Varsinaisessa tarkastustilaisuudessa on paikalla yleensä kaksi tarkastajaa tai useampia tarkastajia samanaikaisesti. Museotarkastuksesta veloitetaan tietty tarkastusmaksu, joka on usein edullisempi kyseisen museoajoneuvojärjestön jäsenille kuin siihen kuulumattomille. Mahdollisesta uusintatarkastuksesta veloitetaan erillinen, usein varsinaista tarkastusmaksua pienempi, maksu.

Mikäli auto täyttää museoajoneuvon kriteerit, tarkastajat kirjoittavat puoltavan museoajoneuvolausunnon. Tämän jälkeen autolle tulee varata aika muutoskatsastukseen katsastuskonttorilta. Muutoskatsastuksessa esitetään puoltava museoajoneuvolausunto. Lausunnon olemassaolosta huolimatta katsastajan tulee myös arvioida, täyttääkö auto museoajoneuvon kriteerit. Mikäli täyttää, auton rekisteritietoihin merkitään ajoneuvoryhmäksi museoajoneuvo. Katsastuskonttorin leima ja muut asiaankuuluvat merkinnät tulevat myös museotarkastuksen yhteydessä saatuun museoajoneuvolausuntoon, joka on pidettävä ajossa mukana ja esitettävä myös tulevissa määräaikaiskatsastuksissa. Muutoskatsastuksesta peritään oma maksunsa katsastustoimipisteen hinnaston mukaisesti.

Mikäli museoajoneuvoksi muutoskatsastettava ajoneuvo ei ole rekisterissä, sille pitää tehdä myös rekisteröintikatsastus. Todistus rekisteröintikatsastuksesta tarvitaan rekisteröinnin yhteydessä samoin kuin omistusoikeusselvitys ja liikennevakuutus. Jos kyseessä on ulkomailta tuotu autoverollinen museoajoneuvo, tarvitaan lisäksi verohallinnon lupa rekisteröintiin.

Vakuutus määrittelee sallittujen ajopäivien määrän

Ajoneuvolaissa ei aseteta rajoituksia museoauton vuotuiselle käyttöajalle, vaan sitä koskevat rajoitukset liittyvät ajoneuvon vakuutukseen. Aiemmin museoajoneuvon vakuutus salli 30 päivän käytön. Edelleen osa vakuutusyhtiöistä tarjoaa näitä 30 päivän vakuutuksia, mutta tarjolla on paljon muutakin.

Kilpailutin vakuutusyhtiöitä tänä kesänä saatuani oman harrasteautoni rekisteröityä museoajoneuvoksi. Yhtiön mukaan tarjolla oli 30, 60, 90 ja 120 päivän vakuutuksia. Yksi kilpailuttamistani vakuutusyhtiöistä tarjosi vakuutusta myös rajoittamatta ajopäivien määrää. Olennaista on kuitenkin huomata, että vaikka ajopäivien määrää ei olisi rajoitettu, museoautoa ei ole tarkoitettu jokapäiväiseen käyttöön tai ympärivuotiseksi käyttöautoksi.

Toinen keskeinen vakuutuksissa huomioon otettava asia on autolle määritelty arvo. Tässäkin on paljon yhtiökohtaisia eroja. Yksi kilpailuttamistani vakuutusyhtiöistä ilmoitti, että he korvaavat autosta vahinkotilanteessa sen iän ja ajomäärän mukaisen summan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ei välttämättä juuri mitään. Muut vakuutusyhtiöt pyysivät määrittelemään autolle realistisen arvon. Niin kauan, kun autolle määritelty arvo oli enintään 25 000 (tai joillakin yhtiöillä 30 000) euroa, kelpasi vakuutusyhtiölle omistajan oma arvio, joka ei tietenkään saa olla ristiriidassa vakuutusyhtiön oman arvion kanssa. Mikäli taas auton arvon määritellään olevan yli 25 000 (tai joillakin yhtiöillä yli 30 000) euroa, edellytti vakuutusyhtiö Classic Datan tekemää arviota auton arvosta. Classic Data on Euroopan vanhin, suurin ja tunnetuin asiantuntijaorganisaatio, joka tekee harrasteajoneuvojen kuntotarkastuksia ja määrittelee ajoneuvoille ajanmukaisen markkina-arvon ja kirjoittaa siitä kansainvälisesti pätevän sertifikaatin, joita käytetään esimerkiksi klassikkoajoneuvojen myyntitilanteissa.

Koska eri vakuutusyhtiöiden käytänteissä ja vakuutusten sisällöissä on paljon eroja, tarjouksen pyytäminen useammasta eri vakuutusyhtiöstä kannattaa. Itseni yllätti muun muassa se, että lopulta yhtiöllä, jonka kanssa päädyin vakuutusdiiliin, museo-osakaskon ja museotäyskaskon hintaero autolleni vuositasolla oli vain kolme euroa. Ei ollut kovin vaikeaa tehdä päätöstä, kumman valitsen, vaikka alun perin olinkin ajatellut päätyä vain osakaskoon.

Rekisterikilvet

Museoajoneuvoon saa halutessaan mustapohjaiset, M-alkuiset, rekisterikilvet. Auton voi toki säilyttää myös nykyisissä kilvissä tai siihen on mahdollista halutessaan hankkia samaisessa autossa aiemmin olleella rekisteritunnuksella varustetut kilvet edellyttäen, että kyseinen rekisteritunnus on vielä vapaana. Henkilökohtaisesti en ole koskaan ymmärtänyt sitä, miksi esimerkiksi 80- tai 90-luvun autoihin joku haluaa museoautoksi muutoskatsastuksen teetettyään mustapohjaiset rekisterikilvet, vaikka kyseisessä autossa ei ole sellaisia koskaan ollutkaan. No, nämä ovat tietysti makuasioita, joista ei pidä kiistellä.

Muuta huomioon otettavaa

Museoajoneuvoksi rekisteröidystä autosta ei tarvitse maksaa ajoneuvoveroa, ja ne ovat oikeutettuja tavallista käyttöautoa edullisempiin vakuutuksiin. Kuten jo aiemminkin tuli todettua, kaskovakuutuksen osalta osa yhtiöistä huomioi paremmin museoauton todellisen arvon.