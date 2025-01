"Kakkapussit" pois vuorelta – The Summit Suomi -ohjelman kilpailijat kuljettavat omia jätöksiään

Töllötuomarit kiinnittivät huomiota The Summit Suomi -ohjelman jätteisiin.

The Summit Suomi -ohjelmassa on kiinnitetty huomiota kilpailijoiden roskiin ja jätöksiin. Myös sosiaalisessa mediassa on keskusteltu ohjelmassa nähdyistä mustista roskapusseista roikkumassa puiden oksilla. Joutuvatko ohjelman kilpailijat siis kantamaan omat kakkansa pois vuorelta?

MTV:n Töllötuomarit, eli toimittajat Katja Lintunen ja Jari Peltola selvittivät ohjelman tuotannolta, että kilpailijoiden on todella kuljetettava omat kakat mukanaan.

– Tämä on ihan totta. Kaikki mitä vuorelle viedään, niin vuorelta myös tuodaan takaisin, Peltola kertoo.

– Olisihan se kieltämättä hankalaa, jos olisi bajamajat, joita pitäisi raahata niin kuin rinkkaa selässä. Eli sinne ei voi jättää mitään jätöksiä, Lintunen komppaa.

Ihmisten jätökset ovat olleet suuri ongelma kansallispuistoissa ja luontoreiteillä. Aiheesta on uutisoitu laajasti viimeisten vuosien aikana. Pelkästään Norjan luontoreiteillä vierailee satoja tuhansia turisteja vuodessa, jolloin myös jätettä kertyy valtavat määrät.

– Siellä on alettu jakamaan ilmaisia kakkapusseja ihmisille. Eli kun he menevät tuonne reiteille, niin sieltä pitää kaikki tuoda takaisin.

Peltola kertoo, että vuorille jätetyt jätteet ovat muun muassa terveysriski vesistöjen takia. Raikas tunturipuro ei olekaan niin raikas, kun voisi kuvitella.

– Siellä on esimerkiksi puroja, joista ihmiset ottavat juomavettä. Se vesi ei ihan oikeasti ole kovin raikasta, koska siellä saattaa olla niitä bakteereja aika paljon.

– Nämä kakkapussit viedään check pointeille tässä ohjelmassa ja tuotanto vie ne sieltä roskiin, Lintunen sanoo.

Tämän viikon jaksossa Töllötuomarit puivat The Summit -sarjaa ja selvittivät asian, joka on askarruttanut katsoa. Katso jakso:

10:54 Töllötuomarit selvittivät seikkailusarjan "kakkapussien" kohtalon