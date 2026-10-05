Ylivieskalaisella pihalla asustelee parhaillaan harvinainen vieras, jonka pitäisi lajitovereidensa tavoin olla jo matkalla etelään.

Milja Junttilan kodin pihapiirissä Ylivieskan Järviperällä Pohjois-Pohjanmaalla tepastelee nykyään metsähanhi, joka on kulkenut pitkän matkan orvosta poikasesta luontoon ja jälleen ihmisen hoiviin.

Orpo metsähanhipoikue löytyi alun perin keväällä Pohjois-Suomesta ja toimitettiin hoitoon Oulun villieläinhoitolaan. Hoitojakson jälkeen linnunpoikaset sijoitettiin Limingan ja Siikajoen välille kosteikkoon.

Yksi poikasista eksyi kuitenkin porukasta ja majoittui Siikajoelle erään maatilan navetan taakse. Sieltä se linkutti paikalla töissä olleen Milja Junttilan isän auton luo.

Isä huomasi linnun olleen huonossa kunnossa ja otti sen kyytiinsä. Näin se päätyi Junttilan perheen luokse Ylivieskaan.

Junttilat soittivat Korkeasaaren villieläinhoitolaan kysyäkseen, mitä linnun kanssa pitäisi tehdä. Sieltä kerrottiin, että lintu voi jäädä heidän hoiviinsa.

Perhe risti linnun Markuksi ja syötti sille herneitä ja kuivaa viljaa, jotta se voimistuisi. Omin nokkinensa se oppi noukkimaan myös ruohoa ja muuta syötävää maasta.

Orpo metsähanhi löysi uuden kodin Ylivieskasta Milja Junttilan perheen luota.Milja Junttila

Lentää auton vierellä kuin ystävän seurassa

Kesän aikana Markusta on tullut Junttiloille kuin perheenjäsen ja Junttiloista Markulle kuin oma pesue. Milja Junttilan mukaan hanhi viihtyy erityisesti hänen isoveljensä seurassa.

– Se on monesti autoremontissa mukana, viihtyy autotallissa ja tykkää työkaluista paljon. Ylipäätään se tykkää olla ihmisten seurassa ja on näköjään päättänyt ottaa meidän kotimme omaksi tukikohdakseen, Junttila kertoo MTV Uutisille.

Vaikka Markku katoaa välillä omilla teilleen, se palaa kerta toisensa jälkeen takaisin samaan paikkaan. Jutun pääkuvan paikalta löytyvällä videolla metsähanhi lentää auton vierellä kuin vanhan ystävän seurassa.

– Aina kun lähdetään sinisellä autolla pihasta, se on heti silmät tarkkana katsomassa, mihin päin sitä ollaan menossa. Ja sitten se lähtee saman tien perään ja lentää aivan auton vieressä ja edessä. Tosi monta kilometriä se on lentänyt auton perässä, Junttila kuvaa.

– Se tuntuu olevan tosi kiinnostunut juuri siitä sinisestä mersusta.

Syysmuutto ei tunnu kiinnostavan

Metsähanhi on ainoa hanhilaji, jota tavataan säännöllisesti koko Suomessa. Se pesii soiden reunametsissä ja rämeillä Keski-Suomesta pohjoiseen.

Linnun jokavuotinen syysmuutto alkaa elokuun lopussa ja huipentuu syyskuun loppupuolella. Suuntana on Pohjanmeren ympäristö ja Länsi-Eurooppa, erityisesti Alankomaat, Saksa, Tanska ja Etelä-Ruotsi.

Myös Markun pitäisi jo lähteä muuttomatkalle. Se ei ole Junttilan mukaan kuitenkaan toistaiseksi osoittanut kiinnostusta muutosta.

Jos se ei pariin viikkoon lennä pois, Junttiloiden pitää kysyä lisätietoa asiantuntijoilta.

–Jos se ei aio lähteä muuttomatkalle, aiomme soittaa villieläinhoitolaan ja kysyä, voisivatko he ottaa sen hoitoonsa talven ajaksi, Junttila kertoo.

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