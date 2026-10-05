Mikael Granlund ratkaisi Anaheim Ducksin 3–2-jatkoaikavoiton Florida Panthersista NHL-kauden ensimmäisellä maalillaan.
Ducks oli jo voitossa kiinni, kunnes Brad Marchand tasoitti pelin kaksi minuuttia ennen päätössummeria. Ottelu eteni 2–2-tilanteessa jatkoajalle.
Anaheim pääsi jatkoajan lopulla ylivoimalle, jolloin kotijoukkueen suomalaiskapteeni iski 3–2-voittomaalin 46 sekuntia ennen loppua. Granlund sai Leo Carlssonilta nappisyötön maalin eteen, eikä suomalaistähti tästä epäonnistunut.
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Granlund oli jäällä kotijoukkueen jokaisen kolmen maalin aikana. Floridan suomalaiset Anton Lundell, Eetu Luostarinen ja Niko Mikkola jäivät ilman tehopisteitä. Aleksander Barkov oli loukkaantumisensa vuoksi sivussa.
Anaheim on voittanut kauden kummankin ottelunsa kaadettuaan avauskierroksella Vegas Golden Knightsin vieraissa. Florida on joutunut jatkoajalle kauden jokaisessa kolmessa pelissään, häviten kaksi edellistä.
Tolvanen maaliputkessa
New York Rangersin Eeli Tolvanen, 27, kasvatti NHL-kauden maalisaldonsa kolmeen, kun joukkue voitti Utah Mammothin.
Utah nousi päätöserän lopussa maalin päähän, mutta Tolvanen sinetöi loppulukemat 4–2 tyhjään maaliin.
Seattle Krakenista Rangersiin täksi kaudeksi siirtynyt Tolvanen on näin osunut kolmessa peräkkäisessä ottelussa.