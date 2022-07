10-vuotias Jere kuoli kuumaan autoon Kontiolahdella – äiti kertoo nyt tragediasta: "Minulla on ikuinen syyllisyys"

Poika tarvitsi vettä

Poliisi löysi pojan

Kolmannen auton sisään kukaan etsijöistä ei tajunnut katsoa, koska he luulivat äidin olleen nimenomaan sillä autolla töissä. Näin ei kuitenkaan ollut.

Yksi poliiseista seisoi henkilöauton vieressä, jonka sisään ei ollut vielä katsottu. Autossa on tummennetut lasit eikä sisään nähnyt kunnolla.

– Muistan sen hetken täysin kirkkaasti. Poliisi käänsi päänsä kohti minua ja sanoi, että tuollahan poika on, Katri sanoo.

Kuolinsyynä lämpöhalvaus

– Jere oli itse sanonut monesti, että eläimiä ei saa jättää autoon kuumalla ilmalla, koska se on vaarallista, äiti kertoo.

– Poika on varmaan ollut aika pökerryksissä, kun hän meni autoon lepäämään. Miksi muuten hän olisi mennyt sinne kuumuuteen ja sulkenut vieläpä ovet perässään?

– Minulle on kerrottu jälkikäteen, että lämpöhalvauksessa ihminen menee sekaisin ja saattaa tuntea olonsa kylmäksi, kun ruumis on jo ylikuumentunut. Luulen, että pojalla on ollut ensioireita jo silloin, kun hän meni kauppaan ostamaan vettä.