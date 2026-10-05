Eteisvärinä on yksi suomalaisten yleisimmistä sydänsairauksista, ja moni sairastaa sitä tietämättään. Lääkäri neuvoo, milloin on syytä hakeutua hoitoon.

Eteisvärinä on sydämen yleisin pitkäkestoinen rytmihäiriö. Suomessa sitä sairastaa arviolta 230 000 ihmistä.

Siinä sydämen eteiset eivät supistu normaalisti ja rytmikkäästi, vaan värisevät nopeasti ja hallitsemattomasti. Tämän seurauksena myös sydämen syke muuttuu usein epäsäännölliseksi ja voi olla tavallista nopeampi.

– Eteisvärinässä voisi sanoa, että sydämen eteisiin tulee sähköinen kaaos, Mehiläisen sydänlääkäri Kaj Ekström luonnehtii Huomenta Suomen haastattelussa.

Eteisvärinän tyypillisiä oireita ovat sydämentykytys, epäsäännöllinen pulssi, hengenahdistus, väsymys, heikotus ja huimaus.

– Pieni osa ihmisistä kokee hyvin hankalat oireet. Toisaalta osa ihmisistä ei tiedä ollenkaan, että heillä on eteisvärinä.

Usein eteisvärinä havaitaan sattumalta vasta terveystarkastuksessa tai muussa yhteydessä.

Vaarana aivoinfarkti

Eteisvärinän suurin riski liittyy aivoverenkiertohäiriöihin. Kun eteiset eivät pumppaa verta tehokkaasti, niihin voi muodostua verihyytymiä.

– Huonolla tuurilla sellainen menee aivoverenkiertoon, ja seurauksena on aivohalvaus, Ekström sanoo.

Ekströmin mukaan eteisvärinä on hyvin erilainen sairaus eri ihmisillä.

– Toisille eteisvärinäkohtauksia tulee hyvin harvoin, vaikkapa kerran vuodessa tai harvemmin, ja ne menevät itsestään ohi minuutissa tai puolessa tunnissa, eli lyhyessä aikajaksossa.

– Osalla ihmisistä kohtaus jää niin sanotusti päälle eikä mene ohi ilman, että sille tehdään jotain, esimerkiksi rytminsiirto sairaalassa. Osalla se on ihan krooninen tila, että vaikka mitä tehtäisiin, ei päästä tavalliseen sydämen rytmiin.

Sydämen syke muuttuu eteisvärinän myötä usein epäsäännölliseksi ja voi olla tavallista nopeampi.Shutterstock

Ekströmin mukaan tämmöisessäkään tilanteessa ei kannata lähteä radikaaleihin hoitoihin.

– Eteisvärinärytmi kroonisenakin on semmoinen, että sen kanssa useimmiten ihan hyvin pärjää tietyillä lääkityksillä, joilla vointi saadaan optimoitua. Nämä ovat useammin iäkkäämpiä ihmisiä, joilla on muita sydänsairauksia tai muita sairauksia, jotka edesauttavat sydäntä pysymään mieluummin eteisvärinässä kuin normaalissa niin sanotussa sinusrytmissä.

Eteisvärinän riskiä lisäävät muun muassa korkea verenpaine, sepelvaltimotauti, diabetes, ylipaino, runsas alkoholin käyttö ja uniapnea.

Eteisvärinää hoidetaan muun muassa sykettä hidastavilla ja sydämen rytmiä ylläpitävillä lääkkeillä. Joissain tapauksissa voidaan harkita sähköistä rytminsiirtoa tai katetriablaatiota.

Verenohennuslääkkeillä ehkäistään verihyytymien muodostumista ja aivohalvauksia.

Nämä ovat hälytysmerkit

Ekström tähdentää, että valtaosa rytmihäiriöistä ja rytmihäiriötuntemuksista on hyvälaatuisia.

– Harvoin taustalla on vakavaa rakenteellista sydänongelmaa tai muuta sairautta.

– Niin sanotut hälytysmerkit ovat sellaisia, että rytmihäiriöihin liittyy jonkinlaisia tajunnanhäiriöitä, pyörtymistä tai melkein pyörtymistä tai rintakipua. Näistä oireista lähtisin hoitoon. Ja tietysti, jos tykyttely huolestuttaa, suosittelen keskustelemaan lääkärin kanssa oireista ja tarvittaessa tutkimaan niitä enemmänkin.

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