Abilis-kansalaisjärjestö epäilee, että Tansanian maaohjelman rahoja on käytetty väärin. Yksi rahoittaja on Suomen ulkoministeriö.

Kymmeniä tuhansia euroja suomalaisen Abilis-kansalaisjärjestön kehitysyhteistyörahoja epäillään joutuneen vääriin käsiin Tansaniassa. Yksi maaohjelman rahoittajista on Suomen ulkoministeriö. Rahoja on myönnetty kehitysyhteistyövaroista.

Säätiö tiedotti asiasta syyskuun alussa.

Abilis-säätiön toiminnanjohtaja Riina Paasio kertoo MTV Uutisille, että epäilty rahojen väärinkäytös Tansaniassa on heidän mukaansa alkanut jo vuonna 2020.

– Tutkinnan aikana löydettiin Tansanian maatoimistosta leimoja, kuittivihkoja ja asiakirjoja useilta rahoitetuilta vammaisjärjestöiltä, joiden nimissä hankkeita oli haettu ja joiden väitettiin toimivan käytännössä. Näiden järjestöjen aitoutta selvitetään parhaillaan.

Abilis rahoittaa kehitysyhteistyövaroin vammaisten ihmisten suunnittelemia ja toteuttamia hankkeita kymmenessä maassa. Hankkeiden kautta edistetään erityisesti vammaisten naisten ja tyttöjen asemaa, ihmisoikeuksia, työllisyyttä, osallistumista ja itsenäistä elämää.

Säätiö tiedotti asiasta syyskuun alussa.

Säätiö toimii useissa maissa kehitysyhteistyövaroin sekä lahjoituksin.

Toiminnanjohtaja ei osaa vielä sanoa, kuinka paljon varoja epäilty väärinkäytös lopulta koskee. Paasio kuitenkin kertoo, että kyse on joistakin kymmenistä tuhansista euroista.

– Tutkinnan ollessa käynnissä Tansaniassa emme tiedä vielä tarkasti, mutta nykyisen tiedon valossa kyseessä on muutamia kymmeniä tuhansia euroja.

Paasion mukaan ei vielä tiedetä, mihin rahat ovat Tansaniassa päätyneet.