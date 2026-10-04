Eri puolilla Suomea on saatu sunnuntaina illalla ihastella komeita ja kirkkaita revontulia.
Ilmatieteen laitos oli jo ennen viikonloppua ennakoinut, että revontulien mahdollisuus on sunnuntain ja maanantain välisenä aikana kotalainen.
Ilmatieteen laitoksen mukaan koronassa oli tapahtunut massapurkaus, jolla oli potentiaalia kohottaa geomagneettista aktiivisuutta viikonloppuna.
Aurinkotuulen nopean virtauksen ennakoitiin saavuttavan Maan sunnuntain kuluessa.
– Revontulten todennäköisyys kohoaa jälleen virtauksen saapumisen myötä, ja geomagneettisia myrskyjaksoja voi myös esiintyä, Ilmatieteenlaitoksen sivuilla todetaan.
Veeti Ojala nappasi Ylivieskassa kuvat, joissa revontulet näkyvät erittäin kirkkaina. Ojala kertoo käyttäneensä kuvaamisessa kymmenen sekunnin valoitusaikaa.
Veeti Ojala, Ylivieska.
Henri Ollikainen puolestaan taltioi kuvia revontulista Viikissä illalla kello 21.30 aikaan. Kuvissa näkyy hienosti vihreänä loimottelevia revontulia.
Henri Ollikainen, Viikki.
Henri Ollikainen