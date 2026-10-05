Ensimmäisenä julkistetaan lääketieteen Nobel, ja viikon aikana ratkeavat myös fysiikan, kemian, kirjallisuuden sekä rauhanpalkinnon saajat.
Nobel-viikko alkaa tänään lääketieteen palkinnon julkistamisella Tukholmassa.
Viikko jatkuu fysiikan, kemian ja kirjallisuuden palkintojulkistuksilla. Rauhanpalkinnon saaja kerrotaan Oslossa perjantaina.
Viikon päästä Tukholmassa julkistetaan niin kutsutun taloustieteen Nobelin saaja. Kyse ei kuitenkaan ole virallisesti Nobel-palkinnosta, sillä se ei ole Alfred Nobelin itsensä perustama.
Viime vuonna lääketieteen Nobel myönnettiin jaetusti kolmelle tutkijalle.
Palkinnon saivat yhdysvaltalaiset Mary E. Brunkow ja Fred Ramsdell sekä japanilainen Shimon Sakaguchi immuunijärjestelmään ja autoimmuunisairauksiin liittyvästä työstään.