Yhä useampi arvioi työkykynsä aiempaa paremmaksi, mutta samaan aikaan merkittävä osa työntekijöistä kamppailee uupumisriskin kanssa.
Suomalaiset kokevat työkykynsä hieman aiempaa paremmaksi, selviää Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -seurantatutkimuksesta.
Työssäkäyvistä suomalaisista 43 prosenttia pitää työkykyään erinomaisena, kun vuotta aiemmin näin ajatteli 39 prosenttia. Kuitenkin joka neljännellä työssäkäyvällä suomalaisella on kohonnut riski työuupumukseen tai todennäköinen työuupumus.
Keskeisiä syitä uupumiseen ovat byrokratiavaatimukset ja rooliristiriidat. Tutkijoiden mukaan näiden asioiden korjaamiseen kannattaisi keskittyä työpaikoilla.