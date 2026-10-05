Ensimmäisen kierroksen voitti niukasti entisen presidentin Jair Bolsonaron poika.
Brasiliassa presidentinvaalit etenevät toiselle kierrokselle.
Sunnuntaina järjestetyn ensimmäisen kierroksen voitti niukasti maan entisen äärioikeistolaisen presidentin Jair Bolsonaron poika Flavio Bolsonaro. Hän sai noin 47 prosenttia äänistä.
Istuva vasemmistolaispresidentti Luiz Inacio Lula da Silva sai puolestaan noin 45 prosenttia äänistä.
Mielipidemittaukset ennakoivat tiukkaa tilannetta ehdokkaiden välillä, mutta Lulalle oli ennustettu äänienemmistöä.
Presidentinvaalien toinen kierros järjestetään 25. lokakuuta.