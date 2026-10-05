Fairfordin tukikohdan lähistöllä tapahtui syyskuun lopulla uhkatilanne.
Yhdysvallat vahvistaa, että maa on vetänyt kaikki B1-pommikoneensa pois brittiläisestä lentotukikohdasta. New York Timesin mukaan tukikohdassa oli yhteensä 12 pommikonetta.
Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan Fairfordin lentotukikohtaan sijoitetut pommikoneet on siirretty takaisin Yhdysvaltoihin operatiivisen turvallisuuden vuoksi.
Fairfordin tukikohdan lähistöllä tapahtui syyskuun lopulla uhkatilanne, joka laukaisi pommihälytyksen. Viranomaiset eivät ole kertoneet, millaisesta uhasta tarkkaan ottaen oli kyse.
Britannian pääministeri Andy Burnham on sanonut, että Iranin osuudesta tapahtumiin on vahvoja viitteitä.
Yhdysvallat veti Fairfordin lentotukikohdassa Britanniassa olleet B-1-pommikoneensa takaisin Yhdysvaltoihin.