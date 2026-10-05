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– Siellä 9–10-vuotiaille pojille annetaan käsikranaatteja, koska on paljon helpompi opettaa 10-vuotiasta heittämään käsikranaatti kuin alkaa opettaa ampuma-aseen käyttöä, Alizad kertoo.

Hän nostaa esiin erityisesti rikollisverkostojen tavan käyttää hyvin nuoria lapsia vakavien väkivallantekojen toteuttamiseen.

Alizad on tutustunut Ruotsin nuoriso- ja katujengeihin tehdessään aiheesta dokumenttia.

Keskusrikospoliisi on jo pitkään varoittanut järjestäytyneen rikollisuuden kasvusta, kovenemisesta ja kansainvälistymisestä.

– Ihan eri tasoa koko organisaatio, rikokset, tyypit ja asenne, jos vertaa perinteisiin liivijengeihin.

– Jengikenttä on jo pitkään ollut valtavassa murroksessa. Perinteiset liivijengit on syrjäytetty kovimmasta rikosytimestä, ja tänne tulleella Ruotsin järjestäytyneellä rikollisuudella on aika tiukka ote huumerikosbisneksessä ja myös väkivaltarikollisuudessa, Lehtinen sanoo.

Dokumentaristi Arman Alizad ja rikostoimittaja Pekka Lehtinen käsittelevät Rikospaikan Arman & Lehtinen -jaksossa jengejä ja järjestäytyneen rikollisuuden muutosta Suomessa.

Perinteiset liivijengit ovat menettäneet asemaansa rikollisuuden kovimmassa ytimessä, ja Ruotsista Suomeen ulottuvilla rikollisverkostoilla on vahva ote etenkin huumekaupasta.

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Lehtisen mukaan Suomessa paljon huomiota saaneiden katujengien tilanne on puolestaan hieman rauhoittunut.

– Meillä on viime vuosina puhuttu paljon katujengeistä, mutta niiden osalta tilanne on vähän rauhoittunut. Poliisi puhuu nyt mieluummin rikollisverkostoista, Lehtinen sanoo.