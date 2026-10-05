Perinteiset liivijengit ovat menettäneet asemaansa rikollisuuden kovimmassa ytimessä, ja Ruotsista Suomeen ulottuvilla rikollisverkostoilla on vahva ote etenkin huumekaupasta.
Dokumentaristi Arman Alizad ja rikostoimittaja Pekka Lehtinen käsittelevät Rikospaikan Arman & Lehtinen -jaksossa jengejä ja järjestäytyneen rikollisuuden muutosta Suomessa.
– Jengikenttä on jo pitkään ollut valtavassa murroksessa. Perinteiset liivijengit on syrjäytetty kovimmasta rikosytimestä, ja tänne tulleella Ruotsin järjestäytyneellä rikollisuudella on aika tiukka ote huumerikosbisneksessä ja myös väkivaltarikollisuudessa, Lehtinen sanoo.
Alizadin mukaan ero perinteisiin liivijengeihin on huomattava.
– Ihan eri tasoa koko organisaatio, rikokset, tyypit ja asenne, jos vertaa perinteisiin liivijengeihin.
Keskusrikospoliisi on jo pitkään varoittanut järjestäytyneen rikollisuuden kasvusta, kovenemisesta ja kansainvälistymisestä.
– Äärimmäisen huolestuttava ilmiö, Alizad kuvailee.
Rikoksiin käytetään lapsia
Alizad on tutustunut Ruotsin nuoriso- ja katujengeihin tehdessään aiheesta dokumenttia.
Hän nostaa esiin erityisesti rikollisverkostojen tavan käyttää hyvin nuoria lapsia vakavien väkivallantekojen toteuttamiseen.
– Siellä 9–10-vuotiaille pojille annetaan käsikranaatteja, koska on paljon helpompi opettaa 10-vuotiasta heittämään käsikranaatti kuin alkaa opettaa ampuma-aseen käyttöä, Alizad kertoo.