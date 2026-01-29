Kiinnostus ja tarve eläinpuistolle on yhä olemassa, joten Ähtärin eläinpuisto saa nyt jatkajan.

Ähtärin eläinpuistoon suunnitellaan uutta alkua kahden toimijan mallilla, kerrotaan lehdistötiedotteessa.

Ähtärin eläinpuiston eläimien hyvinvoinnista tällä hetkellä vastaavan Vieraile ja Välität ry:n rinnalle ollaan perustamassa uusi yhtiö MesiZoo Oy.

Lehdistötiedotteen mukaan molemmat päätoimijat lähtevät liikkeelle velattomina.

– Uusi rakenne mahdollistaa myös positiivisen liiketoiminnan aiempaa pienemmällä kävijämäärällä, sillä velattomuuden lisäksi Vieraile ja Välität ry on jo nyt tehnyt merkittäviä säästötoimenpiteitä eläinpuistossa, tiedotteessa todetaan.

Tiedotteen mukaan kiinnostus ja tarve eläinpuistolle on yhä olemassa, ja tämä on huomattu myös viime kuukausien aikana kansalaisten antaessa tukensa Vieraile ja Välität ry:lle.

Ähtärin eläinpuisto hakeutui konkurssiin viime syksynä. Puisto suljettiin virallisesti lokakuun lopussa.