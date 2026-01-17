"Katsomme joka viikko aina tilanteen uudestaan, että rupeammeko laittamaan eläimiä pois vai vieläkö jatkamme eläintenpitoa."

Ähtärin eläinpuiston eläimet ovat saaneet jälleen muutaman viikon lisää armonaikaa. Rahat eläinten ylläpitoon riittävät näillä näkymin lähelle helmikuun loppua.

Asiasta kertoo STT:lle eläinten ylläpidosta vastaavan Vieraile ja välität -yhdistyksen puheenjohtaja, eläinpuiston entinen intendentti Marko Haapakoski.

– Sanoisin, että noin kuukausi eteenpäin taas mennään. Nyt näyttää siltä, että ihan tosi kivasti sitä lahjoitusrahaa on kuitenkin tässä tullut.

Yle kertoi vuodenvaihteessa, että rahaa oli tuolloin tammikuun loppuun.

Ähtärin eläinpuisto hakeutui konkurssiin viime syksynä. Puisto suljettiin virallisesti lokakuun lopussa.

0:39 Ähtärin eläinpuisto myytiin lokakuussa 2025 yhdellä eurolla.

Yksityishenkilöiden rahoituksen varassa

Lahjoitusrahaa eläinten hoitoon on tullut jatkuvalla syötöllä mutta hiljalleen. Lahjoittajat ovat olleet pääosin yksityishenkilöitä ja keskimääräiset lahjoitukset pieniä. Myös muutama yritys on tehnyt lahjoituksia. Jokunen suurempi lahjoitus on saatu.

Haapakoski kertoo olevansa hyvin kiitollinen lahjoittajille, tukijoille ja vapaaehtoisille, joiden avulla eläinten ylläpitoa on voitu jatkaa.

Tällä hetkellä ylläpitoon tarvitaan noin 60 000 euroa kuukaudessa.

Pidemmän aikavälin ratkaisua vaikeaan tilanteeseen ei ole kuitenkaan löytynyt.

– Katsomme joka viikko aina tilanteen uudestaan, että rupeammeko laittamaan eläimiä pois vai vieläkö jatkamme eläintenpitoa.

Haapakosken mukaan keskusteluja on käyty erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista, mutta esimerkiksi mahdollisista ostajaehdokkaista hän ei halua sanoa mitään.

Yhdistys on hakenut avustuksia, mutta Haapakosken mukaan mitään isompaa avustusta ei ole saatu. Vakaampi rahallinen tilanne helpottaisi myös eläinpuiston toiminnan jatkajan etsimistä.

Metsäpeuroja matkasi Tukholmaan

Loppuvuodesta uutisoitiin joidenkin Ähtärin eläinten siirroista Ranuan eläinpuistoon, Korkeasaaren eläinpuistoon ja Lauhanvuoren kansallispuistoon. Uutta kotia kohti lähti metsäpeuroja ja pienempiä eläimiä, esimerkiksi metsämyyriä, vaivaishiiriä ja vesilintuja.

Haapakoski kertoo, että joulukuussa metsäpeuroja siirrettiin Ruotsiin Tukholmassa sijaitsevaan Skansenin eläinpuistoon. Joitakin tulevia siirtoja on suunnitteilla, mutta niistä ei ole vielä varmuutta.

Ennen konkurssiin hakeutumista Ähtärin eläinpuistossa oli parisataa eläintä. Nyt niitä on noin 130.

Haapakoski on tyytyväinen siihen, että suurimmalle osalle eläimistä on tiedossa sijoituspaikka jossakin toisessa eläinpuistossa, jos eläintenhoito Ähtärissä joudutaan ajamaan kokonaan alas. Alkuvuodesta on löydetty muutamia uusia sijoituspaikkoja.

Joillekin isommille eläimille, kuten visenteille ja takineille, sijoituspaikka kuitenkin vielä uupuu.

Haapakoski toivoo, ettei alasajoon ja eläinten suuriin siirtoihin jouduta.

– Toivotaan, että tilanteeseen löytyisi jokin kestävä ratkaisu, joku toimija tai vastaava, joka ottaisi puiston toiminnat haltuun ja rupeaisi pyörittämään sitä. Se olisi vielä hyvinkin mahdollista.